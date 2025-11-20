Qui Inter, Dumfries e altri due nerazzurri in dubbio per il Milan

Come il Milan, così anche l'Inter ha ripreso a lavorare da due giorni al BPER Training Centre di Appiano Gentile, con mister Cristian Chivu che ha riabbracciato praticamente tutti i Nazionali. Da monitorare con attenzione oggi e nelle prossime ore le condizioni di Denzel Dumfries che è stato rimandato a casa dall'Olanda durante la sosta per un problema alla caviglia: non si è allenato con il gruppo nè martedì nè ieri, rimanendo così in forte dubbio per il derby di domenica sera.

Ci sono anche altri due giocatori nerazzurri che potrebbero essere a rischio: il difensore Matteo Darmian e il centrocampista Henrikh Mhkitaryan. Intanto si riferisce il report dell'allenamento di ieri dell'Inter: "Terminata ufficialmente la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali si comincia ad avvicinare il ritorno del campionato. L'Inter ha lavorato per il secondo giorno consecutivo al BPER Training Centre di Appiano Gentile: i nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina di allenamento agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff, in vista del derby contro il Milan in programma domenica 23 novembre alle 20:45 a San Siro".