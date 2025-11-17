Juventus, per Dusan Vlahovic controlli al J Medical

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Dusan Vlahovic si è presentato oggi al J Medical: l'attaccante bianconero verrà sottoposto ad accertamenti strumentali. Il serbo infatti ha accusato un fastidio muscolare agli adduttori durante la sfida tra la sua Nazionale e l'Inghilterra di giovedì scorso: i primi esami hanno escluso lesioni, ma Vlahovic e lo staff medico non vogliono correre rischi. Il tecnico Luciano Spalletti intanto aspetta di capire se potrà contare o meno sul suo bomber in vista della trasferta a Firenze contro i viola fissata per sabato alle 18. (ANSA).