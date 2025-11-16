La maledizione del centravanti. Troppi flop. Non si può più sbagliare

vedi letture

La ricerca del bomber per il Milan nell'ultimo decennio è stata, salvo qualche rara eccezione, una vera e propria maledizione. Che è ancora terribilmente attuale in quelli che oggi sono i flop di Gimenez e di Nkunku: pagati neanche poco, insieme la bellezza di 75 milioni di euro.

Riavvolgendo il nastro, sono tanti i flop la davanti: da Luiz Adriano a Kalinic, passando per Higuain, Piatek e André Silva, senza dimenticare Mandzukic e i più recenti Origi e Morata. Jovic e Abraham non hanno lasciato il segno: gli acquisti azzeccati, a conti fatti, sono stati soltanto Ibrahimovic e Giroud.

Una difficoltà atavica che, come dicevamo, sta condizionando anche l'attuale stagione. Il Milan è l'unico Club della nostra Serie A che non ha ancora realizzato un gol attraverso il suo centravanti. Gimenez e Nkunku sono ancora a secco. Il francese è stato preso con l'idea che potesse fare il ruolo, lo stesso Tare ha recentemente dichiarato che il 70% delle volte in carriera ha fatto il centravanti: a oggi tutto questo non si vede nemmeno in lontananza. Nkunku sembra avere anche un deficit di personalità: spesso guardandolo giocare si ha la sensazione che la palla tra i piedi gli scotti e che non veda l'ora di cederla a un compagno. Spesso ha avuto la possibilità di concludere o di tentare la giocata, ma ha preferito l'appoggio facile, meglio ancora se retropassaggio. Spesa ingiustificata quella per l'ex Chelsea: con 38 milioni più 5 di bonus si poteva prendere un vero numero 9 di livello.

A gennaio non sarà facile rimediare agli errori estivi: gli attaccanti forti difficilmente si sposteranno. Tare dovrà lavorare di fantasia e sperare che si creino occasioni interessanti, guardando agli esuberi delle big europee. Zirkzee è uno di questi, ma non è il 9 che cerca Allegri. Fullkrug ha quelle caratteristiche e potrebbe lasciare il West Ham. Sullo sfondo non è da escludere un ritorno di fiamma con la Roma per Dovbyk, nell'ottica di uno scambio con Gimenez, che ha pochissimo tempo per far ricredere tutti.

Per l'estate in questo momento il grande obiettivo è Robert Lewandowski, che compirà 38 anni il prossimo agosto. Missione non semplice per Tare, che però vuole provare a percorrere la pista. Il vero ostacolo è quello economico: dagli attuali 20 milioni di euro di ingaggio, scenderà così tanto fino a rientrare nei parametri di via Aldo Rossi? Se la risposta a questa domanda nel prossimo incontro con Zahavi (manager della punta) sarà affermativa allora si potrà proseguire nella trattativa. Un 'no' la farà saltare definitivamente.