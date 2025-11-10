A gennaio il Milan ha bisogno di rinforzi: così Allegri potrà competere

Siamo arrivati all'ultima sosta dell'anno solare 2025, la terza di questa stagione, e la classifica di Serie A Enilive ha subito l'ennesimo scossone in vetta. A sorridere in questa pausa sono Inter e Roma che guardano tutti dall'alto in basso con 24 punti complessivi; dietro a due lunghezze un'altra coppia formata da Milan e Napoli; a un ulteriore punto di distanza il Bologna; poco distanti la Juventus e il Como. In totale sono sette squadre in sei punti: una classifica cortissima e un campionato che ancora non si decide a prendere una direzione ben precisa.

Considerando l'andamento delle cose fino a questo momento e tenendo a mente che nelle ultime stagioni già qualche squadra una mini-fuga l'aveva piazzata a questo punto, va da sè pensare che a fare la differenza da qui a fine stagione saranno i dettagli. Tra questi c'è anche la bravura dei club a rinforzarsi nel mese di gennaio, durante la sessione di mercato invernale: manca ancora tanto, un mese e mezzo, ma se guardiamo in casa rossonera è evidente che servono dei rinforzi per dare la possibilità ad Allegri e alla squadra di poter competere per i propri obiettivi fino alla fine della stagione. Sono questi anche i piani della dirigenza in via Aldo Rossi?

