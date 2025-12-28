Pellegatti avvisa: “Col Verona partita complicatissima. Firmerei per l’1-0”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato e presentato la delicatissima sfida di domani tra Milan e Verona. Analizzando le assenze sopratutto nel reparto offensivo dei rossoneri, Pellegatti la definisce una sfida complicatissima. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Il Milan affronterà il Verona domani ancora con un attacco molto leggero, con Nkunku e Pulisic, contro la fisicità della difesa veronese. Oltretutto Nkunku stenta a uscire da questa sua mancanza di autostima, fiducia in se stesso, nonostante nell'ultima partita si sia impegnato, ma a livello di qualità non sta uscendo. Pulisic nelle ultime due partite pur di metterci il solito impegno, anche lui non mi è sembrato nel suo momento migliore. Ecco perchè è una partita complicatissima. Firmerei tutta la vita per un 1-0, soprattuto perchè il Milan non può mettere tutta la sua qualità lì davanti. Vediamo che cosa riuscirà il Milan a portare a casa con questa partita complicatissima contro il Verona, che ha vinto le ultime due battendo Fiorentina e Atalanta".