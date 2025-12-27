Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus aggancia momentaneamente il Milan

Oggi alle 23:00News
di Niccolò Crespi

Grazie all'ultima vittoria della Juventus sul campo del Pisa, cambia (per ora) la classifica di Serie A. I bianconeri agganciano momentaneamente il Milan.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Inter 32

Milan 31

Juventus 32*

Napoli 31

Roma 30

Como 27*

Bologna 25

Lazio 24*

Atalants 22

Udinese 22*

Sassuolo 21

Cremonese 21

Torino 20*

Cagliari 18*

Parma 17*

Lecce 16*

Genoa 14

Verona 12

Pisa 11*

Fiorentina 9*

UNA GARA IN PIU' *