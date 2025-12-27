Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus aggancia momentaneamente il Milan
Grazie all'ultima vittoria della Juventus sul campo del Pisa, cambia (per ora) la classifica di Serie A. I bianconeri agganciano momentaneamente il Milan.
CLASSIFICA AGGIORNATA:
Inter 32
Milan 31
Juventus 32*
Napoli 31
Roma 30
Como 27*
Bologna 25
Lazio 24*
Atalants 22
Udinese 22*
Sassuolo 21
Cremonese 21
Torino 20*
Cagliari 18*
Parma 17*
Lecce 16*
Genoa 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
UNA GARA IN PIU' *
Domani per un record: nella storia, il Milan non ha mai ottenuto cinque vittorie casalinghe di fila contro il Verona
Verona e Milan sono le due squadre che hanno effettuato il maggior numero di attacchi diretti in Serie A
