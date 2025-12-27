Vieri: "Fullkrug potrà dare al Milan presenza in area e fisicità. Starà ad Allegri capire come e quando usarlo"

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Christian Vieri, oggi opinionista per DAZN, ha parlato anche di Milan, di Fullkrug e della possibilità che il Diavolo possa lottare fino all'ultimo per lo scudetto avendo una sola competizione da giocare da qui al prossimo maggio.

Con Füllkrug il Milan ha sistemato l’attacco?

"Tutti dicevano che al Milan serviva un 9 vero e l’hanno preso subito. Ora deve ambientarsi, ma intanto ha già risolto un problema: Pulisic e Leao, anche grazie all’apporto di Modric e Rabiot da dietro, hanno fatto finora grandi prestazioni, ma per caratteristiche non possono dare presenza in area e fisicità. Queste doti le aggiunge il nuovo arrivato tedesco: Allegri è un maestro nella gestione, sta a lui capire come e quando usarlo".