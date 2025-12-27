esclusiva mn L'ex compagno di Gimenez: "Ha perso speranza e fiducia. Il Milan dovrebbe supportarlo..."

Tramite il giornalista Alessandro Schiavone la redazione di MilanNews.it ha intervistato Ilias Sebaoui, ex compagno di Santiago Gimenez, ai tempi del Feyenoord. Insieme hanno fatto la preparazione estiva nel 2023 e qualche amichevole. Pilastro del Sint-Truiden, terzo a sorpresa e a meno di tre punti dalla vetta in Jupiler Pro League, Sebaoui ci ha parlato delle gravi difficoltà in zona gol che stava attraversando il messicano prima dell'infortunio.

Ilias, lei ha fatto la preparazione estiva con Santiago Gimenez al Feyenoord nel 2023 prima di andare in prestito al Dordrecht. Madre ucraina come Sheva, papà argentino come Crespo: il gol dovrebbe averlo nel sangue. Ma sembra che che si sia perso:

"Santiago è un ragazzo adorabile, è stato bello giocare con lui. Tutti vedevano che era zeppo di qualità. In allenamento negli esercizi di tiro in porta aveva una mira perfetta. È un grandissimo attaccante e presto tornerà in alto."

Dati e statistiche alla mano da fuori sembrava che l'Eredivisie olandese fosse diventata troppo facile per lui: 45 reti in 73 presenze. Ma la Serie A oggi forse sembra troppo grande. Appena 5 gol in 23 partite...

"Passare dal Feyenoord al Milan è un grande salto. Sta male? In realtà lui avrebbe bisogno di sentire fiducia intorno a sé così da poter riaccendere quella fiamma della speranza che sembra essersi spenta. Ha bisogno che il club creda in lui e poi di essere messo nelle condizioni giuste, circondato dai grandi giocatori che ci sino al Milan. Solo così svolterebbe..."

Anche in Olanda attraversò momenti bui... ma alla fine si è sempre ripreso. Questo dovrebbe far ben sperare i tifosi rossoneri? Per tanti si è 'belotizzato'... bene senza palla e lontano dalla porta, male con e in area...

"Sono convinto al 100% che presto rivedremo il vero Gimenez. Lui poi è un grande lavoratore fuori dal campo. Nel calcio come nella vita non si tira mai indietro. Non è per niente che si è guadagnato il trasferimento al Milan. Tutti sanno quant'è forte... e se chiedete a me questo momento buio presto finirà."

Al suo posto rimarresti al Milan per provare a dare un lieto fine a tutto oppure accetteresti la corte di una squadra medio piccola in Premier League?

"La decisione è sua. Ma io credo che se ce la metterà tutta dopo il suo rientro si riprenderà la scena in un grande club come Milan a suon di gol. Gli auguro il meglio."