Nkunku verso Istanbul: il Milan chiede 35 milioni, ed occhio alla Juventus

Christopher Nkunku è la più grande delusione di questo avvio di stagione del Milan. Pagato la bellezza di 37 milioni di euro quest'estate, il francese ha fino a questo momento contribuito con appena un gol e un assist alla causa rossonera, numeri ben lontani da quelle che erano le aspettative della dirigenza. Per questo motivo dalle parti di via Aldo Rossi si starebbe seriamente cominciando a valutare la posizione di Nkunku, sempre più in bilico considerati gli interessi dalla Turchia.

Nkunku verso Istanbul: il Milan fissa il prezzo

Christopher Nkunku piace in Turchia, più precisamente ad Istanbul, dove due delle tre grandi squadre della città starebbero sondando il terreno per farsi sotto. Stando ai colleghi de La Repubblica, infatti, Galatasaray e Fenerbahce sono sulle tracce del francese, con il club di Domenico Tedesco addirittura in vantaggio su quello di Victor Osimhen e Mauro Icardi.

Per cedere l'ex Chelsea a gennaio il Milan chiede 35 milioni di euro, cifra che permetterebbe comunque al club rossonero di registrare una piccola plusvalenza dopo appena 6 mesi di contratto.

C'è anche la Juventus

Oltre ai club turchi per Christopher Nkunku si sarebbe timidamente fatta avanti anche la Juventus, la quale avrebbe sondato un'ipotesi di scambio con Federico Gatti stando ai colleghi de La Repubblica. Non solo. Per il 28enne francese ci sono interessamenti anche dalla Premier League, ma la Turchia ad oggi sembrerebbe la destinazione più plausibile, visto che gli unici club da offrire "soldi veri" sono proprio Fenerbahce e Galatasaray.