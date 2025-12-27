Verso Milan-Verona: Gabbia e Leao non convocati
Passato il Natale, si torna in campo! In occasione della 16esima giornata di Serie A Enlive il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l'Hellas Verona di Paolo Zanetti in un test di maturità importante. Dopo il pareggio beffa contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa per mano del Napoli campione d'Italia il Diavolo deve ritrovare la vittoria per continuare la sua marcia verso il quarto posto.
Come da qualche mese a questa parte, però, Massimiliano Allegri dovrà fare fronte a diverse assenze importanti, su tutte quella di Matteo Gabbia, ancora indisponibile a causa del problema al ginocchio rimediato proprio contro il Sassuolo. Leao non ci sarà, come annunciato da Max Allegri in conferenza: il portoghese ha ancora dei fastidi.
A fronte di questo per la sfida contro il Verona Allegri si affiderà Maignan tra i pali: la linea difensiva confermata con De Winter che giocherà come centrale e Tomori-Pavlovic nei ruoli di braccetti. In mezzo al campo fiducia agli uomini visti contro il Napoli, anche se con tre novità importanti: Saelemaekers e il ritorno Bartesaghi sulle corsie laterali, Modric in mezzo con Fofana e Rabiot ai suoi fianchi. In attacco prevista nuovamente la coppia Pulisic-Nkunku.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 18 Nkunku
All.: Allegri
A disp.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 24 Athekame, 2 Estupinan, 27 Odogu, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 25 Balentien.
Indisponibili: Gabbia, Gimenez, Leao
Squalificati: nessuno
Diffidati: Tomori
MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV uomo: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
