Milan, il caso Maignan deve fare scuola: rinnovare Pulisic subito!

vedi letture

Nel suo De Oratore, il grande autore greco Cicerone ha consegnato a tutti noi posteri una frase che è divenuta insegnamento per tutti: "historia magistra vitae", la storia è maestra di vita. Un fondamento che può essere applicato in qualsiasi contesto e in qualsiasi epoca, anche il Milan formato stagione 2025/2026. Il club rossonero deve fare tesoro della situazione complicata in cui si è infilato per il rinnovo di Mike Maignan e deve stare bene attento a non commettere lo stesso errore con Christian Pulisic che... è da rinnovare subito!

Il caso Maignan

Una delle più grandi speranze dei tifosi rossoneri, in questo periodo e tolti gli obiettivi di campo, è quella di poter assistere al prolungamento di contratto di Mike Maignan. E in via Aldo Rossi, vedendo come sta giocando e come sta risultando decisivo in questa stagione, si stanno sicuramente mangiando le mani. Il contratto scade a giugno 2026 e il club si era mosso con anticipo, tanto che lo scorso febbraio l'accordo di rinnovo doveva essere solamente firmato. Poi qualcosa si è inceppato, un dietrofront dovuto alle prestazioni un po' sottotono di quel periodo che ha indispettito Mike e il suo entourage fino, difatto, alla rottura dei rapporti. Oggi Tare e la dirigenza sono obbligati a cercare di ricucire. Ecco, tutto questo non deve accadere con Christian Pulisic.

Rinnovare subito!

La situazione legata a Christian Pulisic dà un po' più di respiro agli inquilini dei piani alti di Casa Milan: il contratto scade nel 2027 ma il Milan ha la possibilità di far scattare automaticamente l'opzione fino al 2028. Poco importa, per evitare altre incomprensioni o divergenze va dato al giocatore americano il giusto riconoscimento per quanto sta facendo in questi anni rossoneri. Dopo due stagioni molto positive e in cui si è sempre migliorato, in questa sta facendo ancora meglio. Pochi minuti in campo, per via di qualche acciacco di troppo, ma un'efficienza da far spellare le mani. A oggi Pulisic ha messo insieme 9 gol e 2 assist in 14 partite, tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. È senza dubbio il giocatore più decisivo di questo Milan e anche come personalità è trascinante, pur non esprimendo il suo carisma vocalmente ma semplicemente con i fatti in campo. Per tutti questi motivi, è bene ripetersi: rinnovare Pulisic subito!