Leao ha ancora fastidi da smaltire: a rischio la sua presenza contro il Verona

vedi letture

E pensare che la settimana era anche iniziata bene, anche perché lunedì si è allenato in gruppo insieme a tutti i suoi compagni di squadra. Una serie di foto che lo ritraevano sorridente su Instagram in quel di Milanello avevano lasciato intendere che Rafael Leao ha vissuto bene l'avvicinamento a Milan-Hellas Verona, pronto a tornare a fare la differenza dopo aver saltato Milan-Sassuolo e la Supercoppa contro il Napoli per un leggero acciacco muscolare accusato contro il Torino.

L'obiettivo, di Allegri e giocatore, è sempre stato quello di tornare già per la sfida di domani contro il Verona, peccato però che ieri sera sono emersi piccoli fastidi legati alla pubalgia che hanno nuovamente rimesso tutto in discussione.

Difficile la titolarità di Leao contro il Verona

Il riacutizzarsi di questo lieve problema di pubalgia mette in discussione la titolarità di Rafael Leao contro l'Hellas Verona. Ovviamente Allegri e compagni sperano che il portoghese possa regolarmente essere in campo contro gli scaligeri, ma la sensazione è che difficilmente il 10 riuscirà a partire dal primo minuto. Riportano i colleghi di Sky che Leao potrebbe andare in panchina o addirittura non essere nemmeno tra i convocati se lo staff deciderà di non correre rischi, un po' come successo anche in Supercoppa.