Offerta ufficiale del Milan. La Gazzetta in prima pagina: "Maignan verso il sì"

Mike Maignan potrebbe rinnovare a sorpresa con il Milan. Fino a qualche settimana fa si pensava che questo scenario fosse impossibile, ma invece grazie al pressing asfissiante di ambiente, Allegri, Filippi e compagni il portiere francese avrebbe seriamente aperto a questa possibilità, complice anche lo sforzo che la società avrebbe fatto presentandogli una prima, importante, offerta per il prolungamento.

Non a caso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in apertura "Maignan verso il sì" al rinnovo, anche perché la rosea parla di un prolungamento fino al 2029 con opzione per il 2030 a 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi.