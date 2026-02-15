Il QS sul Milan: "Maestro Modric, aria di rinnovo. Rabiot, stop che ora pesa"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Maestro Modric, aria di rinnovo. Rabiot, stop che ora pesa". Il croato è stato decisivo venerdì nella vittoria del Milan contro il Pisa. La sua situazione contrattuale è ben nota: la scorsa estate ha firmato un accordo annuale con il Diavolo con opzione per un'altra stagione. A fine campionato, prima di partire per il Mondiale con la sua Croazia, l'ex Real Madrid deciderà se prolungare o meno il suo contratto con il club di via Aldo Rossi.

Modric sarà in campo anche mercoledì contro il Como, gara alla quale invece non potrà partecipare Adrien Rabiot: il centrocampista francese sarà infatti squalificato dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata nel finale del match contro il Pisa. Un'assenza pesante per il Milan e per Allegri che finora non ha praticamente mai rinunciato all'ex Marsiglia.