Gazzetta: "Milan, passo da big. Allegri va forte come Capello, col Diavolo meglio solo Ancelotti"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Milan, passo da big. Allegri va forte come Capello, col Diavolo meglio solo Ancelotti". Grazie alla vittoria contro il Pisa, arrivata con un gol nel finale di un campione infinito come Luka Modric, il Diavolo di Max Allegri è salito a quota 53 punti in classifica, eguagliando il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei 3 punti a vittoria, come nel 1995/96 (53) con Fabio Capello in panchina e dietro solo ai 61 punti del 2003/04 con invece Carlo Ancelotti alla guida dei rossoneri.

Il successo di venerdì sera a Pisa ha allungato poi ulteriormente la striscia di imbattibilità del Milan in questo campionato: 23 risultati utili di fila. La formazione milanista ha così eguagliato la sua terza serie più lunga senza sconfitte in una stagione di Serie A (23 match di fila, come fra settembre 1992 e marzo 1993), dietro solo a una serie di 24 match fra dicembre 1950 e maggio 1951 e la serie di 34 nel torneo 1991/92. I rossoneri detengono anche la serie aperta più lunga senza sconfitte (23 match) nei Top-5 campionati europei in corso.