Il CorSport titola: "Milan al Max. Grandi numeri d'Europa"

vedi letture

In merito al rendimento in campionato del Diavolo, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina: "Milan al Max. Grandi numeri d'Europa". La squadra di Max Allegri, attualmente seconda a -8 dall'Inter (con un partita in meno), ha raccolto finora 53 punti in 24 partite: si tratta del secondo miglior risultato di sempre nella storia rossonera in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (eguagliata la stagione 1995/1996, davanti nella graguatoria solo i 61 punti del 2003/2004).

C'è poi un altro numero pazzesco del Milan di Allegri che è imbattuto in campionato da 23 partite: è sul podio tra le più lunghe di sempre della storia rossonera, a pari merito con quella della stagione 1992-1993 e dietro solo alle 24 di più di 70 anni fa (stagione 1950-1951) e alle 34 del torneo del 1991-1992. Nessuno in Europa non perde da così tante gare consecutive in campionato.