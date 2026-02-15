Tuttosport titola: "Sempre più infinito. Modric gioia Milan"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Sempre più infinito. Modric gioia Milan". Il quotidiano esalta il campione croato che venerdì sera ha trascinato il Diavolo alla vittoria con un suo gol fortemente voluto all'85'. Grazie a questa rete, l'ex Real Madrid è diventato il marcatore più anziano della storia della Serie A su azione. I suoi numeri contro i toscani sono impressionanti: 92 passaggi riusciti su 97 tentati (95%), 52 su 56 nella metà campo avversaria (93%), 110 tocchi di cui 1 solo fallito, 7 recuperi difensivi e 5 duelli vinti.

Nel post-partita, Modric è stato esaltato dai suoi compagni (Ricci: "Nonostante l’età ha sempre tanta fame di vincere e di non mollare mai un centimetro, è un esempio per noi e per tutti quello che lo vedono da fuori". Tomori: "Ha dimostrato come si gioca, come si parla nello spogliatoio e come ci si allena: ha fatto la differenza") e da Max Allegri: "C’è poco da dire, Luka è straordinario, ha cercato di andare a prendersi questa vittoria con una giocata caratteriale". Le sue gesta hanno poi attirato l'attenzione anche all'estero, in particolare in Spagna dove ha giocato e vinto tutto con il Real Madrid: "Ha preso in mano la squadra che tifava da bambino, una squadra ferita da un ottavo posto, immersa nell’apatia e nella delusione, e l’ha portata a sognare uno scudetto quando poteva ritirarsi come l’amico Kroos o trascorrere il finale di carriera a Miami o Riad" ha scritto il quotidiano Marca.