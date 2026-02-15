Tuttosport: "Loftus-Cheek, due gol consecutivi per il rinnovo"

"Loftus-Cheek, due gol consecutivi per il rinnovo": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, nelle ultime due partite contro Bologna e Pisa, l'inglese è stato schierato da Max Allegri in attacco al fianco di Christopher Nkunku e lui ha risposto con due gol pesanti. Da tempo si parla di un suo possibile rinnovo: il contratto dell'ex Chelsea, che a gennaio è stato cercato da Lazio e Aston Villa, scade nel 2027 e il dialogo tra le parti è già entrato nel vivo.

Si riporta di seguito il programma della 25esima giornata di Serie A:

13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa 1-2 Milan

14/02/2026 Sabato 15.00 Como 1-2 Fiorentina

14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta 0-2

14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus 3-2

15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN

15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN

16/02/2026 Lunedì 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY