Il QS titola: "Il Milan rischia, ci pensa Modric a raddrizzare il match a Pisa"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Il Milan rischia, ci pensa Modric a raddrizzare il match a Pisa". Vittoria molto sofferta ieri sera del Diavolo nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A: passati in vantaggio nel primo tempo con Loftus-Cheek, nella ripresa i rossoneri hanno prima fallito un rigore con Fullkrug e poi si sono fatti rimontare da Loyola. Al'85' però è arrivata la rete della vittoria di un eterno campione come Luka Modric che ha regalato un successo molto importante alla formazione milanista.

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, Max Allegri ha dichiarato: "Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po' più puliti e dovevamo riempire più l'area. Nel secondo tempo dopo l'uno a zero abbiamo avuto il 2 a 0 annullato, il rigore sbagliato. Queste partite sono pericolosissime, perché il Pisa è stato bravissimo a restare nella partita. In quei momenti puoi abbassare l'attenzione, e così è stato. Bisognava prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice. Ora penseremo a Como".