L'apertura della Gazzetta: "Colpo di genio. Modric riporta il Milan a -5 dall'Inter"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Colpo di genio. Modric riporta il Milan a -5 dall'Inter". Con grande fatica, il Diavolo ha battuto ieri sera il Pisa e ha così accorciato sui nerazzurri di Chivu che stasera saranno impegnati nel big-match contro la Juventus. Passati in vantaggio nel primo tempo con Loftus-Cheek, nella ripresa i rossoneri hanno prima fallito un rigore con Fullkrug e poi si sono fatti rimontare da Loyola. Al'85' però è arrivata la rete della vittoria di un eterno campione come Luka Modric che ha regalato un successo fondamentale al Milan che a Pisa ha rischiato ancora una volta di perdere altri punti per strada contro una piccola. Nel finale espulso Rabiot che non ci srà quindi mercoledì nel recupero contro il Como.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 58

2. Milan 53

3. Napoli 49

4. Juventus 46

5. Roma 46

6. Como 41**

7. Atalanta 39

8. Lazio 33

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Cremonese 23

16. Genoa 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15*

20. Hellas Verona 15

Una gara in più*

Una gara in meno**