CorSera: "Modric genio senza età tiene vivo il sogno Milan"

All'indomani della vittoria rossonera sul campo del Pisa per 2-1, il Corriere della Sera titola così stamattina: "Modric genio senza età tiene vivo il sogno Milan". La squadra di Max Allegri, ancora in grande difficoltà contro una piccola, deve dire grazie al campione croato che nel finale di partita ha segnato un gol di fondamentale importanza che permette al Diavolo di restare in corsa per lo scudetto.

Dopo il match, il tecnico livornese ha parlato così di Modric a DAZN: "È un giocatore straordinario. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un'umiltà pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme".