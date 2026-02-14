Modric l’acchiappasogni: se il Milan è ancora in corsa per lo scudetto, lo deve al suo immenso fuoriclasse

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola oggi apre così il pezzo sulla vittoria del Milan in casa del Pisa per 2-1: "Modric l’acchiappasogni. Se il Diavolo è ancora vivo, se è ancora in corsa per lo scudetto, se a 14 partite dalla fine può ancora giocarsela per la seconda stella, lo deve al suo immenso fuoriclasse". I rossoneri devono ringraziare il campione croato perchè senza la sua rete all'85' ora si parlerebbe solo del fatto che la squadra di Max Allegri ha perso altri due punti per strada contro una piccola.

Si riporta di seguito il programma della 25esima giornata di Serie A:

13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan 1-2

14/02/2026 Sabato 15.00 Como - Fiorentina DAZN

14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta DAZN

14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN

15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN

15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY

15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN

16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY