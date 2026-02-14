Tuttosport in apertura: "La classe di Modric rifà sognare il Milan"

"La classe di Modric rifà sognare il Milan": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che esalta il campione croato, decisivo ieri sera nella sofferta vittoria del Diavolo contro il Pisa grazie ad un gol nel finale di partita. La sua prodezza all'85' ha permesso ai rossoneri di Max Allegri di portare a casa tre punti d'oro per la classifica e di tenere vivo il sogno scudetto.

Nel post-partita, il tecnico livornese ha commentato così in conferenza stampa il successo del suo Milan: "Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po' più puliti e dovevamo riempire più l'area. Nel secondo tempo dopo l'uno a zero abbiamo avuto il 2 a 0 annullato, il rigore sbagliato. Queste partite sono pericolosissime, perché il Pisa è stato bravissimo a restare nella partita. In quei momenti puoi abbassare l'attenzione, e così è stato. Bisognava prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice. Ora penseremo a Como".