Verso Milan-Como: senza Rabiot possibile arretramento di Loftus-Cheek in mezzo al campo
Dopo due partite di fila giocate in attacco (e due gol segnati), Ruben Loftus-Cheek dovrebbe tornare a giocare in mezzo al campo mercoledì nel recupero della 24^ giornata di Serie A contro il Como. Senza Adrien Rabiot, squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata venerdì a Pisa (doppio giallo), è probabile che Max Allegri non rinunci ad una mezzala fisica che si inserisce e quindi ci dovrebbe essere l'arretramento dell'inglese a centrocampo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che a completare la mediana milanista ci dovrebbero essere Luka Modric e Samuele Ricci.
RABIOT SQUALIFICATO E ANCORA DIFFIDATO
Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan di venerdì, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell'area ed è stato ammonito dall'arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso per doppia ammonizione. Per regolamento, salterà la sfida di mercoledì contro il Como, poi tornerà col Parma con ancora la diffida sul groppone.
