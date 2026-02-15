Verso il Como: out lo squalificato Rabiot, dentro Ricci

vedi letture

Adrien Rabiot è stato espulso venerdì sera nel finale del match contro il Pisa dall'arbitro Fabbri: doppio giallo (il primo per un fallo, il secondo per le successive proteste) per il francese che verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo e sarà quindi costretto a saltare il recupero contro il Como in programma mercoledì a San Siro.

Chi giocherà al suo posto? La Gazzetta dello Sport scrive stamattina che è probabile che Max Allegri non rinunci ad una mezzala fisica che si inserisce e quindi, rispetto a Pisa, ci potrebbe essere l'arretramento di Ruben Loftus-Cheek in mezzo al campo. Con lui ci dovrebbe essere Luka Modric e Samuele Ricci, entrato molto bene contro i toscani e decisivo con l'assist per il gol vittoria del campione croato.