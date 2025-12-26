Tutti vogliono il rinnovo di Maignan, ma la firma non arriva. E il Milan si guarda intorno...

vedi letture

Da tempo ormai i tifosi del Milan chiedono a gran voce sui social a Mike Maignan di rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Ma nelle ultime settimane anche diversi suoi compagni di squadra si sono esposti in prima persona e hanno espresso il desiderio che il francese firmi presto il prolungamento con il Diavolo. L'ultimo in ordine di tempo è il suo grande amico Adrien Rabiot, che, intervisto da Sky, ha dichiarato: "È un amico ma soprattutto è un giocatore forte, fortissimo: portieri così sono pochi nel mondo del calcio. Poi su tutto quello che c'è intorno a questo io non entro, ma come giocatore del Milan ovviamente spero che rimanga perché è difficile da sostituire. Ci sono le cose che ci diciamo tra di noi, ovviamente, ma non c'è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra, ha la fiducia e la stima di tutti i compagni: è amato da tutti perché è una persona vera. Abbiamo bisogno di lui, abbiamo visto in questo inizio di campionato cosa può fare, come anche lui possa decidere le partite. Non so cosa succederà ma è al Milan da tanti anni ed è uno che conta per il club e per la sua storia”.

TRATTATIVA ANCORA BLOCCATA - Parole significative che testimoniano quanto sia importante Maignan nello spogliatoio milanista, oltre che ovviamente in campo dove sta facendo grandissime cose in questa stagione. Purtroppo però sul fronte della trattativa non arrivano novità, anzi è ancora tutto bloccato. La situazione è ben nota a tutti: le parti avevano trovato un accordo a 5 milioni di euro, poi però la società, anche a causa di qualche prestazione non esaltante del francese, ha deciso di abbassare la sua proposta a 4 milioni. Ovviamente Maignan non era d'accordo e da lì è iniziato un silenzio che ha di fatto bloccato tutto.

POTENZIALI OBIETTIVI - Rispetto a qualche settimana fa, il dialogo tra le parti sembra essere migliorato, ma resta comunque un’operazione parecchio complessa. E per questo il Milan si sta guardando intorno perchè non può farsi trovare impreparato nel caso in cui Maignan decidesse di non andare via a zero al termine di questa stagione. I nomi che vengono accostati al club rossonero sono diversi: da Suzuki del Parma a Caprile del Cagliari, da Atubolu del Friburgo a Lunin del Real Madrid, fino ad arrivare a Hugo Souza del Corinthians che al momento sembra essere uno dei preferiti in via Aldo Rossi. Ma la priorità a Casa Milan resta il rinnovo di Maignan, anche se la strada è tutt'altro che in discesa.