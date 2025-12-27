Ceccarini: "L'idea del Milan è quella di mettere in piedi con la Juventus uno scambio Gatti-De Winter"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sul tanto discusso scambio che potrebbe andare in scena con la Juventus e che vedrebbe Federico Gatti lasciare Torino per la Milano rossonera:

"Il mercato è ormai alle porte e le trattative stanno entrando nel vivo. Un asse che va tenuto sotto controllo è quello tra Juventus e Milan. I rossoneri dopo aver preso Fullkrug dal West Ham sono alla ricerca di un difensore, anche se in compenso potrebbe partire un centrocampista. Da qui i colloqui in corso con la Juventus che è interessata a De Winter. L’idea è quella di mettere in piedi uno scambio con Gatti. Allegri lo ha già avuto in bianconero e ha già manifestato il suo gradimento. Da capire appunto se l’affare ha possibilità di diventare concreto".