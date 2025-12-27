La Juventus ha sondato un'ipotesi di scambio con il Milan
MilanNews.it
Stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, per il prossimo calciomercato invernale la Juventus avrebbe sondato un'ipotesi di scambio con il Milan. Il giocatore interessato è Christopher Nkunku, una delle più grandi delusioni in questo inizio di stagione in casa rossonera.
A quanto pare, però, la Vecchia Signora vedrebbe nel francese qualità e potenziale, nonostante i 27 anni di età, motivo per il quale avrebbe per un momento realmente preso in considerazione la possibilità di sedersi al tavolino con il Diavolo per parlare di un possibile scambio tra l'ex Chelsea e Federico Gatti, prima scelta di Massimiliano Allegri per l'attacco.
Pubblicità
Calciomercato Milan
MN - Cuomo: "Allegri non deve fare cinema, ma deve alzare la voce per ciò che gli hanno messo a disposizione. Cosa deve fare di più per farsi aiutare?!"
Le più lette
4 Ceccarini: "L'idea del Milan è quella di mettere in piedi con la Juventus uno scambio Gatti-De Winter"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Franco OrdineContro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Max
Carlo PellegattiL’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milan
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com