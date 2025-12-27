La Juventus ha sondato un'ipotesi di scambio con il Milan

Stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, per il prossimo calciomercato invernale la Juventus avrebbe sondato un'ipotesi di scambio con il Milan. Il giocatore interessato è Christopher Nkunku, una delle più grandi delusioni in questo inizio di stagione in casa rossonera.

A quanto pare, però, la Vecchia Signora vedrebbe nel francese qualità e potenziale, nonostante i 27 anni di età, motivo per il quale avrebbe per un momento realmente preso in considerazione la possibilità di sedersi al tavolino con il Diavolo per parlare di un possibile scambio tra l'ex Chelsea e Federico Gatti, prima scelta di Massimiliano Allegri per l'attacco.