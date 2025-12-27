MN - Taniguchi, compagno di Suzuki in Nazionale: "Lui è un top, ha il potenziale per andare al Milan"

Il collega Alessandro Schiavone ha intercettato in esclusiva per i microfoni di MilanNews.it Shogo Taniguchi, difensore centrale 34enne del Sint-Truiden nonché compagno di Nazionale di Zion Suzuki, uno dei tanti nomi che il Milan starebbe sondando in vista di un possibile addio di Mike Maignan.

Suzuki ha la stoffa per andare in un top club mondiale?

"Se dovesse andare al Milan ne trarrebbe beneficio tutto il calcio giapponese. E io sarei felice per lui..."

In questo momento è infortunato, quanto sarà fondamentale il suo ritorno per il Giappone?

"L'infortunio non è gravissimo, speriamo di rivederlo in campo presto. "

Al Milan l'anno prossimo? Ne ha il potenziale?

"È un top, certo che sì".