Il Milan fa sul serio per Maignan: rinnovo alla "Leao", Mike verso il sì

Il Milan è consapevole che in giro di portieri come Mike Maignan non c'è ne sono, motivo per il quale dirigenza, staff, compagni ed ambiente starebbero facendo di tutto per convincere il francese a restare in rossonero e prolungare il suo contratto. Nel corso di queste settimane si è comunque parlato di una società in movimento per individuarne il sostituto, ma è intenzione di Furlani e Tare blindare Mike Maignan con un rinnovo importante, come conferma anche la prima offerta ufficiale, importante, recapitata all'estremo difensore transalpino, che ricordiamo essere in scadenza il prossimo giugno.

Il Milan vuole rinnovare Maignan: le cifre dell'offerta

Scrive La Gazzetta dello Sport che la proposta di rinnovo che è stata presentata a Maignan è di quelle importanti. Il Milan ha infatti proposto al suo portiere uno stipendio da top player, ovvero lo stesso che ha spinto nell'ottobre 2023 a rinnovare Rafael Leao. Le cifre sono dunque le seguenti: sette milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, assottigliando praticamente quasi a zero la distanza tra l'offerta, questa appunto, e la domanda (sette milioni e mezzo garantiti più bonus).

Maignan ci sta seriamente pensando, e se prima la sua permanenza era praticamente impossibile, adesso uno spiraglio di speranza si sarebbe aperto, complice anche il forte pressing di compagni, Allegri, Filippi ed ambiente. Pur di convincere il francese il Milan potrebbe addirittura compiere un ulteriore sforzo a livello economico, magari inserendo qualche bonus legato alla futura partecipazione alla Champions, o uno legato a questa stagione, ovvero se la firma arriverà entro poche settimane, integrando così l'attuale ingaggio.