Nkunku piace in Turchia: su di lui Galatasaray e Fenerbahce

Il futuro di Christopher Nkunku potrebbe essere già lontano dall'Italia e dal Milan. Qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, il club rossonero non esiterebbe più di tanto a lasciar partire il giocatore francese, una delle delusioni più grandi di questo avvio di stagione.

La Repubblica questa mattina ha parlato di Juventus, la quale avrebbe addirittura ipotizzato anche uno scambio con Federico Gatti, ma è il Fenerbahce la squadra che più si starebbe facendo avanti per Nkunku. Anche il Galatasaray sarebbe in corsa, ma la squadra di Domenico Tedesco è ad oggi quella in vantaggio. Come detto il Milan è anche disposto a cedere il francese, il cui cartellino viene valutato dalle parti di via Aldo Rossi circa 35 milioni di euro.