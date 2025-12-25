Milan, Gabriel Jesus non è in lista. Ulteriori entrate solo dopo le uscite
Il Milan non ha Gabriel Jesus nella sua lista per gennaio. Lo riporta Matteo Moretto, intervenuto in video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L'attaccante brasiliano è tornato da poco da un lunghissimo infortunio e ha appena scritto una lettera ai tifosi dell'Arsenal per ringraziarli e promettergli impegno e dedizione ora che è nuovamente disponibile.
Il Milan, che ha preso Fullkrug in prestito dal West Ham, potrebbe puntare a nuove entrate nel reparto offensivo solo nel caso di una cessione.
