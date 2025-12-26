Pellegatti non si sbilancia: “Fullkrug? Il tempo ci dirà la verità”

Nell’ultima puntata del podcast Number 1, l’ospite Carlo Pellegatti ha parlato di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante acquistato dai rossoneri in prestito gratuito con il riscatto fissato a 5 milioni. Questo il pensiero del giornalista rossonero:

“Il tempo è il padrone della verità. Magari non ci aiuterà Fullkrug però un giocatore di quella tipologia ci serviva, perchè quando metti i palloni in area e vedi Ricci, con tutto il bene, non è un giocatore che può fare quel lavoro. Oggi senza denaro, perchè Furlani ha detto chiaro che non ci sono soldi per gennaio, allora è stata provata questa opportunità. È un giocatore alla Carrol, Crouch, un giocatore del genere che serviva al Milan. È uno scarto del West Ham ? Anche Giroud era uno scarto del Chelsea perchè non giocava mai, eppure ci ha portato a casa uno scudetto. È chiaro che è un’incognita, ma è un nazionale tedesco, mica pizza e fichi”