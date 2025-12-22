Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme

Dopo i giorni di riposo che Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra post trasferta araba in Supercoppa, oggi riprenderà il lavoro a Milanello in vista della partita contro il Verona. Ma ieri sui campi di Milanello si è visto Rafael Leao, che ha dato sensazioni positive in vista della partita di domenica contro il Verona. Il portoghese sta decisamente meglio e l'obiettivo è quello di metterlo a disposizione di Allegri per il Verona. Difficile invece che ci possa essere il recupero di Matteo Gabbia, il cui recupero appare più difficile per fine settimana. Per lui lo sguardo è rivolto alla trasferta di Cagliari del 2 gennaio.

Oggi dovrebbe essere la giornata risolutiva per Niclas Füllkrug. Il Milan e il West Ham si sono parlati anche nel week end tanto è vero che ieri è partita la mail ufficiale del club rossonero con la proposta finale: prestito con diritto di riscatto a 13 milioni. Sarà lui l’uomo d’area di rigore invocato in estate da Allegri e che sarà utilizzabile da Milan-Genoa dell’8 gennaio. Gabriel Jesus è stato effettivamente proposto alla dirigenza milanista, ma non ha convinto per le condizioni fisiche. Ma la realtà del mercato induce a una riflessione amara: il Milan prende Füllkrug perché, purtroppo, si può permettere solo questo a livello economico. È brutto da dire, è brutto da accettare, ma è un’amara verità. Solo se dovesse essere ceduto Nkunku la dirigenza avrebbe i margini di manovra operativi per poter andare a prendere un altro calciatore in avanti a titolo definitivo.

Personalmente, ma anche come redazione, non siamo mai stati a favore della disputa di Milan-Como a Perth. È una scelta che non abbiamo mai condiviso perché è giusto che questa partita si giochi in Italia, a San Siro, nella prima data disponibile dopo l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha incontrato Infantino in Qatar in occasione della Coppa Intercontinentale e ha annunciato, tra lo stupore di tutti, che Milan-Como si giocherà a Perth. Si tratta di un ok di massima da parte del presidente della FIFA, ma mancano ancora le firme ufficiali che arriveranno solo dopo l’esecutivo della FIFA stessa che è l’organo che dovrà dare il suo ok definitivo. Il Milan così come il Como vogliono una risposta ufficiale entro breve, perché ogni giorno che passa è un giorno perso a livello di organizzazione. E chissà che la FIFA non possa cambiare le carte di nuovo, un po’ come successo per Villarreal-Barcellona a Miami, saltata per i tempi lunghi di risposta.