Allegri, ecco dove migliorare. La media punti contro le “piccole”

Il mese di luglio è stato il mese del via per la seconda avventura in rossonero: venerdì 4 i primi test medici a Milanello per qualche giocatore e poi il lunedì 7 il solito raduno in quel di Carnago. Fin dal primo giorno il tecnico toscano ha riportato entusiasmo e sicurezza, sentimenti che entrambi erano andati perduti nel corso della scorsa stagione, terminata con un ottavo posto, una finale di Coppa Italia persa e una vittoria in Supercoppa Italiana contro l'Inter.

I NUMERI DI ALLEGRI NEL 2025 - 19 partite giocate in tutte le competizioni, con 15 partite di Serie A e 32 punti raggiunti con 9 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, per una media punti per partita di 2,13. Un'avvio senza dubbio positivo che però ha presentato un tallone d'achille non indifferente: le partite contro le cosiddette "piccole"

LA MEDIA CONTRO LE PICCOLE - Affrontate per ora in campionato Cremonese, Lecce, Parma, Sassuolo e Pisa. 3 neopromosse e 2 squadre che lottano per la salvezza. I numeri sono tutt'altro che positivi: 6 punti fatti in 5 partite con una media di 1,2 punti. Battuto solo il Lecce, pareggiato con Parma, Sassuolo e Pisa e perso con la Cremonese all'esordio in Serie A

