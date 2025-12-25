Gol e una forte partecipazione in fase offensiva: Kostic e i suoi dati al Partizan. Tare preme
Andrej Kostić, giovane attaccante montenegrino classe 2007 di proprietà del Partizan Belgrado, può diventare presto un nuovo rinforzo del Milan nella sessione di gennaio. Il centravanti può giocare sia da prima che da seconda punta.
In questa prima parte di campionato serbo ha siglato 8 reti in 20 partite. Non sempre ha giocato da titolare, soltanto il 20% con il 29% di minuti complessivi giocati. Importante però la sua percentuale di partecipazione alle reti di squadra, ben il 16% per un talento destinato a far parlare di sé.
