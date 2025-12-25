Gennaio tra prestiti e incognite: come sarà il mercato rossonero

vedi letture

Il mercato di gennaio del Milan, ormai è chiaro da diverse settimane, sarà a costo zero: si cercano prestiti, altrimenti per un'entrata a titolo definitivo ci sarà bisogno di un'uscita. Discorso diverso per il Milan Futuro o il Settore Giovanile, dove sono in arrivo due nuovi innesti: Arizala e, a quanto pare, Kostic.

ATTACCO

Per la Prima Squadra è arrivato Niclas Fullkrug: si è in attesa dell'ufficialità, che arriverà con l'apertura ufficiale della finestra invernale, ma l'attaccante tedesco ha già avuto i primi contatti con il mondo rossonero con i test effettuati a Milanello e la presentazione ai nuovi compagni. Santi Gimenez sarà fuori per qualche settimana dopo l'operazione alla caviglia, Nkunku sta vivendo una crisi mistica: Allegri aveva necessità impellente di un "vero" numero 9. Fullkrug arriva con tanta voglia di rilanciarsi ma anche con diverse incognite date dagli infortuni sofferti al West Ham e al poco minutaggio accumulato in Inghilterra con gli Hammers. Da capire come si calerà nel nuovo contesto italiano.

DIFESA

Proprio a livello numerico c'è bisogno di un nuovo ingresso: con una difesa a tre è necessario che ci sia una coppia per tutte e tre le posizioni. Figuriamoci se poi una delle opzioni è Odogu: nulla contro il ragazzo, che ultimamente ha giocato qualche partita col Milan Futuro, ma è evidente come al momento ci sia bisogno di qualche certezza in più. Si è visto con l'infortunio di Gabbia, divenuto certezza negli ultimi mesi: già De Winter non è riuscito, finora, a dare le sicurezze richieste. Che profilo arriverà? Si parla di un difensore in prestito, capace di giocare sia da centrale che da braccetto. Quindi occhio agli esuberi in uscita da vari club europei, anche se al momento non c'è ancora un nome che spicca forte sugli altri.

RINNOVI

Non bisogna nascondersi: il regalo più bello sarebbero i rinnovi di Pulisic e Maignan. Se per lo statunitense, che l'anno scorso ha voluto prendere del tempo per capire in che direzione sarebbe andato il progetto sportivo rossonero dopo un'annata disgraziata, il Milan ha anche un'opzione automatica per portare la scadenza al 2028, per Maignan il discorso è molto più delicato. Dopo lo strappo della passata stagione, con Furlani che ha ritirato l'offerta su cui c'era stata una stretta di mano, il portiere sembrava poter lasciare Milanello già in estate. Non si è arrivati all'addio anticipato anche grazie al lavoro di Tare e Allegri, con Maignan che sta rispondendo sul campo da professionista serio: nessun dramma, niente telenovele, solo silenzio, lavoro e prestazioni di alto livello. Ad oggi però non c'è nessun tipo di passo avanti e la situazione generale indica che si va verso un addio a fine stagione. Sarebbe un danno sportivo ed economico di grande impatto: bisognerà fare di tutto per ricucire un rapporto incrinato.

Infine, è sempre giusto ricordare le regole sulla registrazione della rosa in Serie A, che spesso influenzano anche il mercato. Le riportiamo di seguito.

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Balentien

LA LISTA DEI 25

LISTA STRANIERI (14 su 17)

1- Maignan

2- Tomori

3- Pavlovic

4- Estupinan

5- Modric

6- Fofana

7- Jashari

8- Loftus-Cheek

9- Rabiot

10- Saelemaekers

11- Pulisic

12- Leao

13- Nkunku

14- Santi Gimenez

VIVAIO ITALIA (3 su 4)

Pietro Terracciano

Ricci

De Winter

VIVAIO MILAN (1 su 4)

Gabbia

U22 (illimitati)

Torriani

Bartesaghi

Odogu

Athekame

Balentien

Nel totale una rosa da 22 elementi, con il 2006 Balentien che fa la spola tra Prima Squadra e Milan Futuro. A gennaio il Milan ha a disposizione tre "slot" stranieri da poter riempire durante il mercato di gennaio; uno sarà occupato da Fullkrug, che andrà a finire nella lista dei 17 stranieri portandola a 15.