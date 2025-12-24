Il Milan in prestito: Comotto e Zeroli desaparecidos, Bennacer e Chukwu in Coppa d'Africa

Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

In questa prima parte di stagione il centrocampista classe 1997 ha giocato 11 partite e dieci giorni fa ha trovato il primo gol, nella vittoria per 2-5 contro lo Slaven Belupo. È stata l'ultima partita prima della partenza per la Coppa d'Africa: Bennacer è impegnato con la sua Algeria nel torneo in Marocco e farà il suo esordio nella competizione oggi alle ore 16 contro il Sudan.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 11

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Una sola partita saltata per febbre per il centrocampista francese che è uno dei punti fissi dello schieramento tattico di mister Davide Nicola alla Cremonese. Totalizzate 15 presenze, ancora senza gol o assist all'attivo ma con tantissima legna in mezzo al campo. Nell'ultimo weekend è stato in campo per 90 minuti nel pareggio 0-0 in casa della Lazio.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 15

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Fine settimana di pausa per il Lecce di Camarda che avrebbe dovuto giocare contro l'Inter impegnato in Supercoppa a Riad. Il prossimo impegno per i salentini sarà dunque dopo Natale, sabato 27 alle 15, contro il Como. Totale di 16 presenze, 1 gol e 1 assist fin qui per il classe 2008 che nell'ultima gara contro il Pisa, vinta 1-0, ha giocato da titolare per 67 minuti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 14

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Mese stellare per il nigeriano con il Fulham che, dal 22 novembre a oggi, in cinque partite ha messo a referto due gol e tre assist, entrando nelle grazie dei suoi nuovi tifosi inglesi. L'ultima assistenza è arrivata nella gara contro il Burnley: Samu ha saltato, invece, la partita contro il Nottingham - e salterà anche le prossime - per la Coppa d'Africa con la Nigeria. Ieri esordio vittorioso nella competizione, 2-1 contro la Tanzania: 59 minuti in campo da titolare. In questi giorni ha parlato anche a ON Sport, facendo commenti anche sul Milan.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 10

Reti: 2

Assist: 4

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Solamente 23 minuti finali nella partita che il Genoa ha perso all'ultimo secondo in casa contro l'Atalanta: il Grifone è stato fortemente condizionato dall'espulsione del portiere Leali dopo 3 minuti e stava per portarsi a casa un incredibile punto. In totale Colombo è arrivato a 2 gol e 3 assist in 18 partite giocate.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 18

Reti: 2

Assist: 3

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Dopo aver saltato buona parte di autunno per infortunio, questa è una fase complicata per il giovane centrocampista classe 2009 che ha giocato l'ultima partita il 30 novembre (6 minuti). Dopodichè due partite trascorse interamente in panchina - contro Virtus Entella e Modena - e una in cui non è stato convocato (contro il Frosinone).

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 1

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Nell'ultimo weekend è sceso in campo da titolare e per tutta la gara nel pareggio 2-2 contro il Burnley, da terzino destro. Le precedenti due partite, contro Manchester United e Chelsea, le ha giocate sempre sulla corsia esterna ma con una posizione decisamente più offensiva.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 13

Reti: 0

Assist: 0

ALVARO MORATA (Como)

Il centravanti spagnolo è out per infortunio agli adduttori che lo terrà fuori dal campo per un po': dieci giorni fa ha saltato la gara contro la Roma all'Olimpico, persa 1-0. Ultima presenza risale al 4-0 subito a San Siro contro l'Inter: poco più di mezz'ora in campo.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 15

Reti: 0

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Nel corso dell'ultimo fine settimana è arrivata la seconda titolarità stagionale con la maglia dell'Atalanta: non accadeva dal 17 settembre, giorno dell'esordio in Champions League contro il PSG. L'americano è sceso in campo e ci è rimasto per tutta la gara nella vittoria esterna di misura, arrivata all'ultimo respiro, contro il Genoa.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 12

Reti: 0

Assist: 1

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Nella Supercoppa Italiana persa in finale contro il Napoli, il centrocampista classe 1999 ha giocato da titolare sia la semifinale contro l'Inter che la partita decisiva contro i partenopei: 75 minuti contro i nerazzurri e tutta la gara contro la formazione di Antonio Conte.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Presenze: 17

Reti: 2

Assist: 1

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Ennesima gara da titolare e giocate per intero dal difensore originario di Verona. Non è un caso che sia il terzo giocatore più presente della rosa: ha saltato solo una partita per infortunio e 9 minuti di un'altra in cui è stato sostituito. Prova solida contro la Lazio all'Olimpico, dove i grigiorossi hanno strappato un pareggio a reti bianche.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 16

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza)

Ultima presenza per il centrocampista rossonero risale al 25 ottobre, 33 minuti contro la Reggiana. Da quel momento otto partite saltate in Serie B: le prime cinque guardate dalla panchine e le ultime tre neanche convocato dal tecnico. In mezzo c'è stata la convocazione con l'Italia U21.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0