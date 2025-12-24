Repubblica: "Ricci alla Juve, Gatti al Milan. Gennaio è il mese degli scambi"

vedi letture

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Ricci alla Juve, Gatti al Milan. Gennaio è il mese degli scambi". I rossoneri sono alla ricerca di un difensore e Max Allegri vorrebbe Federico Gatti, giocatore della Juventus che può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa. Un tentativo verrà fatto e non è da escludere che i bianconeri, che stanno cercando un regista, propongano uno scambio con Samuele Ricci. Arrivato a Milanello in estate dal Torino per 25 milioni di euro, l'ex centrocampista granata sta faticando a trovare spazio nella mediana milanista dove i titolarissimi sono Fofana, Modric e Rabiot.

IL PROGRAMMA DELLA 17^ GIORNATA DI SERIE A

27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN

27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN

27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Hellas Verona DAZN

28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN

28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

29/12/2025 Lunedi 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY