Milan, il primo passo è stato fatto ma non basta. Serve un difensore con la D maiuscola

Il mercato di gennaio ancora non è ufficialmente aperto ma la società rossonera è già molto attiva sui movimenti in entrata. Il centravanti è arrivato, si tratta di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham classe '93 che è arrivato al Milan con un'operazione in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L'ufficialità non è ancora arrivata e non arriverà nelle prossime ore; si dovrà aspettare infatti il 2 gennaio, giorno dell'apertura del mercato e giorno tra l'altro del primo match del 2026 di campionato contro il Cagliari, match in cui Fullkrug, grazie alla delega concessa dalla Lega Calcio alle due società, potrà giocare regolarmente. Nonostante i dubbi relativi alle sue condizioni fisiche, il tedesco ormai sarà un giocatore del Milan e dunque, il reparto offensivo, possiamo ritenerlo completo per concludere la stagione

L'ATTACCANTE È ARRIVATO, E ORA ? Il mercato in entrata del Milan però non può e non deve essere terminato, anzi. La necessità di acquistare un difensore centrale affidabile che possa entrare nelle rotazioni dei tre dietro è vitale. Giocando con il 3-5-2 e avendo come unica alternativa De Winter che, per inciso, non sta fornendo per ora delle prestazioni all'altezza, è indispensabile arruolare alla rosa un'ulteriore difensore. Tanti i nomi che girano e che vengono accostati ai rossoneri dai vari esperti di mercato, partendo da Disasi, centrale del Chelsea che non sta trovando spazio nella societa ingelse, ai nomi più recenti come Gatti, centrale della Juventus tanto apprezzato da Allegri, Dier del Monaco e tanti altri. Non c'è una figura ideale definita dalla società in questo momento, anche se in realtà il colpo perfetto era stato individuato eccome. Lasciarsi scappare Thiago Silva, che sarebbe tornato di corsa, è stata una scelta incomprensibile che ora obbliga la società rossonera a metterci una pezza con l'acquisto di un difensore che sicuramente non avrà il carisma e l'esperienza di Thiago Silva, ma che comunque dovrà dare una certa sicurezza al reparto difensivo.

COSA CI DIRÀ IL MERCATO DI GENNAIO ? Il mercato di gennaio dirà tanto delle ambizioni della società per questa stagione. Non solo a livello quantitativo quanto a livello qualitativo. Il Milan si trova attualmente al secondo posto a solo 1 punto dalla capolista. Archiviata la Supercoppa Italiana, usciti dalla Coppa Italia, al Milan resta solo il campionato, 23 partite che determineranno la positività o meno della prima annata di Allegri ma anche tanto anche della prossima stagione. In base al piazzamento o meno in Champions League ad esempio, che il mister ha definito "salvavita", capiremo da che base partirà la società per la prossima stagione. Prossima stagione che però non è neanche nei pensieri più lontani visto che, come non accadeva da parecchio tempo, arrivati quasi al giro di boa, i rossoneri sono in lotta per un obiettivo importante e prestigioso.