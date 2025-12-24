Ora Kostic, poi Vlahovic in estate: i piani del Milan per l'attacco

vedi letture

Dopo aver chiuso per Niclas Fullkrug, che ieri ha svolto le visite mediche e oggi per la prima volta varcherà i cancelli di Milanello per conoscere Max Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra, il Milan è vicino a definire un altro colpo in attacco, vale a dire Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. L'accordo tra i due club va ancora ultimato, mentre quello tra il giocatore e il Diavolo è ormai cosa fatta.

PRIMA KOSTIC - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che si tratta di un colpo in prospettiva doppia: da una parte perchè stiamo parlando di un giovanissimo e poi anche perchè il suo agente è Darko Ristic, noto procuratore che cura gli interessi anche di Dusan Vlahovic. Non è un mistero che in estate Allegri abbia fatto spesso il suo nome in via Aldo Rossi, ma i rossoneri non hanno affondato mai il colpo perchè la Juventus continuava a chiedere tanto, nonostante il serbo avesse un solo anno di contratto. Al termine di questa stagione, l'ex Fiorentina andrà a scadenza e dunque si libererà a zero.

E POI VLAHOVIC - Il Milan resta dunque alla finestra per Vlahovic e non è da escludere che durante gli incontri per Kostic tra Milan e Ristic si sia parlato anche di Dusan. In estate, soprattutto se dovesse tornare in Champions League, i dirigenti milanisti dovranno allungare la rosa a disposizione di Allegri e un altro centravanti, anche in caso di riscatto a Fullkrug, servirà. Vedremo cosa succederà, intanto è pronto a sbarcare Kostic, di ruolo attaccante, ma pure un po' apripista...