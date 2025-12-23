Chukwueze: "In Serie A non mi è stato concesso tempo: magari ritornerò"

Samuel Chukwueze, calciatore nigeriano di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Fulham in Premier League, è stato intervistato sul canale di ON Sport direttamente dal ritiro della Nazionale della Nigeria con cui è impegnato in questi giorni per la Coppa d'Africa. Nel corso della chiacchierata, l'esterno offensivo ha parlato tanto anche della sua esperienza in rossonero: sul perché non è andata e su alcuni dei protagonisti della formazione milanista. Le sue dichiarazioni.

Differenza tra Serie A, Premier League e Liga: “Per me non ce ne è una più semplice delle altre: ogni campionato ha il suo stile di gioco. Penso che in Serie A non mi è stato concesso tempo e non ho avuto le opportunità che avrei voluto. Ma questo succede nel calcio: devo continuare a lavorare con la testa bassa e magari ritornerò in Serie A, o in Liga oppure rimarrò in Premier League. Per il momento sono solamente concentrato sul Fulham e giocare con la fiducia che ho ritrovato.

Quali sono le differenze tra il tuo Milan e quello di Allegri: “Il modulo e le tattiche sono diverse. Probabilmente le tattiche inglesi sono più adatte al mio stile di gioco rispetto a quelle italiane. Per questo adesso sono concentrato su quelle che mi danno il maggior beneficio”.

Differenze tra Conceicao e Allegri: “Ogni allenatore ha il suo stile e le sue idee di gioco a livello tattico. Quelle di Conceicao sono diverse da quelle di Allegri, quindi dipende da come cambia la formazione e lo stile: non posso paragonarli, ogni tecnico ha la sua filosofia”

Ti manca il Milan? “Sì mi manca il Milan, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì quindi mi manca. È una bella città ma ognuno deve concentrarsi sulla propria vita: loro stanno facendo bene e gli auguro ogni fortuna anche perchè sono ancora un giocatore del Milan, visto che sono in prestito”

Come vedi Modric? “Sono stato con la squadra in estate nella preseason e credo sia uno dei giocatori migliori con cui abbia mai giocato: è fantastico, è così bravo. Sa quando arriva il pallone. È semplicemente forte. E incarna lo stile del Milan”

Qual è l’impatto di Ibra sul Milan? “Ibrahimovic è una persona che tutti rispettano molto, dal punto di vista calcistico e per la sua mentalità. Quando vedi e parli con Ibra rispetti e ascolti ogni cosa che dice: è stato un giocatore fantastico. Al Milan tutti rispettano la sua opinione, quando incontra un giocatore gli fa crescere dentro la motivazione”.

Sulla favorita per il titolo in Serie A: “State vedendo cosa sta facendo il Milan? Stanno giocando molto bene. Ci sono molte cose che mi fanno pensare al Milan. Se riescono a continuare a spingere forte, se continuano a fare quello che stanno facendo penso che possono vincere. Sicuramente so che andranno tra le prime quattro, perchè stanno facendo davvero molto bene"