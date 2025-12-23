Klinsmann: "Felice per Fullkrug: trasferimento che può solo fargli bene"

Niclas Fullkrug è il nuovo rinforzo dell'attacco del Milan: il centravanti tedesco classe 1993 è arrivato lunedì sera in città e nella giornata di martedì ha svolto le visite mediche con il club rossonero. L'ufficialità arriverà solamente a inizio gennaio, quando si aprirà la finestra invernale di calciomercato. L'affare però è cosa fatto ed è da giorni oggetto di opinioni illustri. Una delle ultime quella dell'ex attaccante tedesco Jurgen Klinsmann che ha parlato a Sky Sports DE del nuovo numero 9 milanista.

Le parole di Jurgen Klinsmann: "Sono felice per lui. Credo che sia un buon passo. Al West Ham le cose non sono andate come lui sperava. Questo trasferimento può solo fargli bene, può dare frutti, soprattutto a sei mesi dal Mondiale. Lui vuole assolutamente partecipare alla Coppa del Mondo e ha tutte le qualità per farlo. Il Milan è una buona squadra e gli auguro semplicemente di avere lì le occasioni da gol che forse non ha avuto al West Ham. Gli auguro un posto in rosa per il Mondiale. Il prossimo Mondiale è unico per il modo in cui verrà disputato e per questo credo che questa sia la principale motivazione del trasferimento"