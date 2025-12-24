Pellissier: "Campionato equilibrato: non c'è squadra che sta dominando"

La redazione di TMW Radio nel corso della giornata di martedì ha intervistato l'ex bomber di Serie A Sergio Pellissier, oggi presidente onorario e direttore sportivo del ChievoVerona, squadra a cui ha legato la maggior parte della sua carriera. L'ex centravanti ha parlato di vari temi legati alla Serie A, inclusa la grande competitività del campionato che impedisce fughe di squadre in vetta o squadre inesorabilmente ultime in fondo alla graduatoria.

ll Napoli ha vinto la Supercoppa battendo il Bologna in finale. Più in generale, che campionato sta vedendo e come giudica la lotta scudetto?

"È un campionato abbastanza equilibrato. Non c'è una squadra che sta dominando e tutte stanno facendo fatica, ma questo è anche l'aspetto più bello: non avere la certezza di chi vincerà fino all'ultima giornata tiene tutti col fiato sospeso. Anche nelle zone basse non ci sono risultati scontati. La Serie A, negli ultimi anni, non offre più partite già scritte: non esiste più la "squadra materasso" e oggi può succedere davvero di tutto".