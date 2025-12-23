esclusiva mn Mazzotta (MLM Scouting): "Fullkrug inaspettato al Milan: è un'occasione. In Germania ci sono tanti dubbi"

vedi letture

Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan: il classe 1993 tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà ufficializzato non appena verranno aperte le trattative per la finestra di mercato invernale a inizio gennaio. Per scoprire i segreti di quello che sarà il nuovo attaccante rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il profondo conoscitore di calcio tedesco Mauro Mazzotta, CEO e Caposcout della MLM Scouting Consulting & Co. nonché tecnico della U17 del Kaisersalutern, in Germania. Le sue dichiarazioni.

Fullkrug sbarca al Milan, te lo chiedo subito: è una mossa giusta?

"Come caratteristiche credo proprio che il Milan abbia fatto una buona scelta: è sotto gli occhi di tutti che i rossoneri abbiano bisogno di un attaccante vero. Ovviamente c'è qualche dubbio sulla qualità del giocatore, se può reggere le difese della Serie A, e vedere se il Milan riesce a gestire i corpo di Fullkrug: ha avuto tanti problemi e infortuni negli ultimi anni. Nell'ultimo anno e mezzo ha perso 32 partite ufficiali per infortuni"

Oltre agli infortuni, cos'è che non è andato bene nell'esperienza in Premier League?

"Se uno vede la storia di Fullkrug, vediamo un giocatore che per tutta la carriera è stato un calciatore discreto di 2.Bundesliga e che si è affermato tardi in Bundesliga, nel 2022. Qui in Germania sembrava che avesse toccato l'apice con il trasferimento al Borussia Dortmund e con un Mondiale in Qatar abbastanza discreto, convocato a sorpresa da Flick. Poi al Dortmund non è andato tanto bene e ha fatto pochi gol, quindi il trasferimento in Premier League che è stato un passo importante: il livello della Premier era molto elevato per Fullkrug. Questo passaggio al Milan è proprio una cosa inaspettata per questo giocatore ma può essere un'occasione se il corpo regge"

Tatticamente, come lo vedi in coppia con uno tra Leao o Pulisic?

"Può essere un aiuto perché è abituato a fare l'unica punta solitamente nel 4-2-3-1 ma può giocare anche con due punte. Fullkrug andrà a giocare da centravanti profondo con una seconda punta che gira intorno: Pulisic, Nkunku e Leao sono tipiche seconde punte. Lui sa giocare molto bene da sponda e soprattutto è forte dentro l'area.

In un attacco a tre come lo vedi?

In un tridente può giocare sicuramente al centro, è un 9 puro a cui piace giocare nell'area di rigore e che attacca meno la profondità. Gli piace giocare di sponda e in area di rigore: quello che cerca il Milan. In Germania tutti hanno dei dubbi: ha un contratto di soli sei mesi, deve funzionare da subito e lui è da tanto che non gioca e da aprile che non segna"

Cosa dovrà fare Fullkrug in questi sei mesi per essere riscattato?

"Il Milan dovrà essere bravo a gestire il suo corpo, visto che ha avuto tante difficoltà: se riusciranno a gestirlo e farlo riposare, potrà fare dei gol. Gli farà bene il fatto che il Milan gioca molto offensivo e potrà fare tanti gol sfruttando i tanti assist. Se farà 7/8 gol nei prossimi mesi, senza infortunarsi, credo ci sia l'occasione per riscattarlo. Ma ripeto ci sono tanti dubbi"