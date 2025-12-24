De Vecchi: "Bartesaghi e Palestra costituiscono le novità più importanti come U21 italiani come valore di giocatori"

Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera su Davide Bartesaghi: "Lui e Palestra costituiscono in questo momento la novità più importante come under-21 italiani come valore di giocatori. Abbiamo bisogno di un ricambio azzurro proprio in quei ruoli e quindi vediamo come andranno le cose. Conosco bene Davide e so qual è la sua estrazione e qual è stata la sua crescita da tardivo. Ha potuto e dovuto sopportare tanti anni senza giocare. Ha cominciato a giocare nell’u17 con continuità. In primavera qualche volta gli è stato preferito Jimenez oppure Magni a sinistra. È un giocatore che non si è mai perso d’animo, e quindi ha sviluppato caratteristiche mentali importanti. La forza e la velocità a lui sono venute dopo però ha dalla sua una grande serenità e un grande equilibrio, oltre alle doti tecniche. Possiede una grande gestione palla, un mancino educato. Credo che adesso debba solo prendere confidenza e dare continuità giocando, è solo l’inizio.

Bartesaghi un predestinato? Questo non lo so. Sarà il campo a darci queste linee e a dimostrarlo. Fare paragoni con Paolo Maldini credo sia sbagliato. Non facciamo queste cose, lasciamo che il ragazzo cresca con calma, con equilibrio, con le sue forze e le sue qualità che sono tante. Adesso il calcio è diventato complicato perché gestire i social e i giornali per i ragazzi diventa pesante. Mi auguro che lui ce la faccia e che vada avanti per la sua strada. Il bilancio generale lo si traccia a fine carriera, non dopo un anno. Oltretutto, sono epoche diverse rispetto a Paolo. Per un ragazzo italiano arrivare a giocare in prima squadra dal settore giovani è un enormità, perché ce ne sono pochissimi”.