Conte e il dialogo acceso con Colombo: “Eh bravo ammoniscimi, bravo”

Durante la finale di Superocoppa Italiana, giocatasi lunedì 22 sera e vinta dal Napoli ai danni del Bologna per 2-0, grazie alla doppietta dell'MVP David Neres, gli animi della panchina del Napoli si sono accessi, più di una volta, nei confronti del direttore di gara, il signor Colombo. È già successo un'episodio analogo, non nei confronti dell'arbitro ma nei confronti dell'altra panchina, nella semifinale della Superocoppa tra Milan e Napoli. L'episodio, che tutti avete visto, in cui il Napoli ha addirittura fatto un comunicato contro Allegri per le parole pronunciate dal tecnico nei confronti di Oriali, si è concluso con una multa di 10.000.

ECCO COSA HA DETTO CONTE A COLOMBO - Al 26' del primo tempo, a seguito di un fallo fischiato dall'arbitro nei confronti di Hojlund, colpevole di aver sbracciato in maniera irregolare sull'avversario, il tecnico del Napoli non ci ha visto ed ha iniziato a urlare contro il direttore di gara. "Ma cos'è questo" "È fallo" dice l'arbitro" ma di chi, ma di chi è fallo, ma di che?" Risponde il tecnico. Mentre vengono pronunciate queste frasi, Colombo stava per tornare nel rettangolo di gioco ma, una volta sentite, fischia nuovamente e torna verso Conte per ammonirlo, scaturendo l'ira del tecnico napoletano. "Eh ammonisicmi, bravo bravo".