Chukwueze: "Se il Milan continua a fare quello che sta facendo, possono vincere lo scudetto"

Samuel Chukwueze, calciatore nigeriano di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Fulham in Premier League, è stato intervistato sul canale di ON Sport direttamente dal ritiro della Nazionale della Nigeria con cui è impegnato in questi giorni per la Coppa d'Africa. Nel corso della chiacchierata, l'esterno offensivo ha parlato tanto anche della sua esperienza in rossonero: sul perché non è andata e su alcuni dei protagonisti della formazione milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Chi è la favorita per il titolo in Serie A?

“State vedendo cosa sta facendo il Milan? Stanno giocando molto bene. Ci sono molte cose che mi fanno pensare al Milan. Se riescono a continuare a spingere forte, se continuano a fare quello che stanno facendo penso che possono vincere. Sicuramente so che andranno tra le prime quattro, perchè stanno facendo davvero molto bene”