MN - Visite mediche terminate per Fullkrug. Maglia numero 9. Domani primo incontro con la squadra

Sono appena terminate le visite mediche di Niclas Fullkrug, attaccante arrivato ieri sera in serata a Milano e che stamattina ha iniziato il percorso delle visite mediche. Adesso l'attaccante tedesco si trova presso Casa Milan per realizzare dei contenuti social che verrano pubblicati nei prossimi giorni quando ci saranno le firme sul contratto.

Nella giornata di domani poi, il classe '93 si recherà per la prima volta a Milanello dove incontrerà la squadra e il Mister Massimiliano Allegri. Ricordiamo che per la partita contro il Verona non potrà essere nemmeno convocato in quanto l'ufficialità dell'acquisto non potrà essere rivelata prima del 2 gennaio, giorno antecedente all'apertura del mercato, che però grazie alla delega concessa alle società Cagliari e Milan, potrà comunque essere ufficializzato.

L'attaccante tedesco ha scelto la maglia numero 9 del Milan.