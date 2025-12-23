Divock Origi lascia il Milan dopo tre anni e mezzo
Divock Origi non è più un giocatore del Milan, ora è ufficiale. Il centravanti belga, classe 1995, era arrivato in rossonero nell'estate 2022 come rinforzo offensivo post vittoria dello Scudetto. Tra infortuni e scarso adattamento al calcio italiano, l'ex Liverpool non è mai stato in grado di lasciare il segno - nonostante gli unici due gol segnati siano ricordati come tra i più belli di quella stagione - ed è finito fuori dai radar. Dopo un anno, altrettanto fallimentare, in prestito al Nottingham Forest, il belga è rimasto sotto contratto con il club rossonero da separato in casa.
Come trapelato nelle ultime ore, Divock Origi, dopo tre anni e mezzo e a soli sei mesi dalla scadenza del suo ricco contratto, ha firmato la risoluzione e ora è libero di trovarsi una nuova squadra. Il Milan lo ha comunicato ufficialmente negli scorsi minuti con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Di seguito la nota del club: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi.
Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".
